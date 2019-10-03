В ГИБДД пояснили, что инспектор должен письменно оформлять требование о снятии тонировки

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции могут потребовать удалить тонировочную пленку со стекол на месте задержания транспортных средств, только оформив это требование в письменной форме и предоставив не менее суток на его исполнение. Об этом говорится в ответах ГИБДД и Генпрокуратуры РФ на депутатский запрос замглавы фракции ЛДПР, председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который просил разъяснить правомерность таких требований.

"По мнению главы ГИБДД Михаила Черникова, соответствующие требования по отношению к водителям должны быть оформлены в письменной форме и содержать разумный срок (не менее суток), в течение которого такое требование подлежит осуществлению", - приводит информацию из ответа ГИБДД пресс-служба депутата.

В свою очередь в ответе первого замгенпрокурора Александра Буксмана на депутатский запрос Нилова говорится, что Генпрокуратура придерживается аналогичной позиции. По данным ведомства, "законным является только требование, оформленное письменно".

Нилов в июле направил депутатский запрос в ведомства с просьбой "обозначить позицию ГИБДД относительно правомерности и законности действий сотрудников полиции, требующих удалить тонировку стекол на месте задержания транспортного средства, указывая на возможность применения части 1 статьи 19.3 КоАП "Неповиновение сотруднику полиции". По его словам, это связано со многими обращениями водителей, которые "обеспокоены действиями сотрудников автоинспекции, влекущими наступление в отношении автолюбителей административных последствий".