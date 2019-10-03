Coursera откроет университетам доступ к своему контенту

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в мире платформа онлайн-образования Coursera объявила о запуске нового сервиса Coursera for Campus, в рамках которого любой университет мира сможет использовать контент проекта для обучения своих студентов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба платформы.

"Coursera, крупнейшая в мире платформа онлайн-образования, объявила сегодня о запуске Coursera for Campus. Теперь любой университет, даже не являющийся частью партнерской экосистемы Coursera, может использовать контент Coursera для онлайн-обучения своих студентов по самым разным направлениям с учетом их профессиональных требований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вузам станут доступны более чем 3600 высококачественных учебных курсов. Они смогут интегрировать их в свои учебные программы - как идущие в зачет, так и в программы дополнительного обучения. "Курсы могут быть предложены не только студентам, но и выпускникам, преподавателям и сотрудникам университетов, обеспечивая возможности непрерывного обучения в течение всей жизни", - уточнили в пресс-службе.

В рамках платформы будут формироваться подборки курсов по разным областям, таким как проектирование и машиностроение, бизнес, анализ и обработка данных, право, здравоохранение, искусство, дизайн и т.д. Университеты смогут предлагать учащимся эти подборки в готовом виде или заменять в них отдельные курсы другими из полного каталога Coursera или из числа собственных курсов. Также они получат возможность использовать инструменты мирового уровня, разработанные Coursera для создания и оценки образовательного контента.

Как отметил генеральный директор Coursera Джефф Маджионкальда, новый сервис призван помочь университетам быстро реагировать на требования стремительно меняющейся экономики. "Имея доступ к контенту 200 ведущих университетов мира и лучших отраслевых учебных заведений, вузы могут усиливать свои учебные программы, дополняя их инструментами развития важнейших цифровых навыков и создавая собственные онлайн-курсы", - приводит пресс-служба его слова.

Образовательный сервис

Сoursera for Campus официально запущена после серии пилотных проектов, в которых приняли более 20 международных университетов, включая Университет Дюка, Университет Иллинойса, НИУ "Высшая школа экономики".

Как сообщила директор по онлайн-обучению Вышки Евгения Кулик, вуз первым из российских университетов заключил пилотное соглашение с Сoursera for Campus об участии в проекте. "На сегодняшний день онлайн-дисциплины топовых зарубежных университетов включены в учебные планы 1100 студентов НИУ ВШЭ, и более половины из них уже получили сертификат. Всего у нас есть доступ к более чем 3600 курсам из каталога Coursera, а также возможность оперативно назначать дисциплины студентам и мониторить прогресс освоения курса", - цитирует Кулик пресс-служба вуза.

Coursera была основана семь лет назад профессорами Стэнфордского университета Дафной Коллер и Эндрю Ыном. Платформу поддерживают такие инвесторы, как Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, GSV Capital, Learn Capital и SEEK Group.