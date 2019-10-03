Минздрав и ОНФ разработали программы развития паллиативной помощи на 2020-2024 годы

"В программах, разработанных командой ОНФ "Регион заботы" совместно с Минздравом России, предусмотрены мероприятия..., в их числе разработка четких правил маршрутизации при направлении пациентов в медицинские организации или учреждения соцзащиты, ежегодная диспансеризация пациентов, проживающих в отделениях милосердия психоневрологических интернатов, детских домов-интернатов, домов-интернатов для пожилых и инвалидов, информирование социальных служб о пациентах, получающих паллиативную помощь на дому, направление пациентов на медико-социальную экспертизу со стороны медорганизаций, скрининг пациентов на предмет соответствия индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА) тяжести их состояния и другое", - говорится в сообщении.

Планируется, что главы субъектов утвердят документы в ближайшее время и приступят к разработке "дорожных карт" по их реализации.