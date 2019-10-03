Правительство одобрило проект соглашения о создании Сетевого университета стран СНГ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения о создании Сетевого университета стран Содружества независимых государств (СНГ), основными целями которого станут подготовка кадров и реализации совместных научных и научно-технических проектов. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ", - говорится в документе.

Согласно тексту соглашения, университет является сетью образовательных организаций стран-участниц соглашения. Его главными целями являются подготовка кадров по специальностям высшего образования, дополнительным профессиональным программам (образовательным программам дополнительного образования) и реализация совместных научных и научно-технических проектов, которые представляют приоритетный интерес для экономического и социального развития государств - участников соглашения.

Обеспечивать деятельность университета будет координационный совет, который является высшим коллегиальным органом управления. В его состав войдут по одному уполномоченному принимать решения представителю органа власти каждого государства - участника соглашения. Кроме того, у университета определяется головная организация.

О Сетевом университете

Как пояснили в пресс-службе Минобрнауки РФ, разработка соглашения связана с необходимостью придать правовой статус Сетевому университету СНГ, созданному 11 июня 2009 года соглашением о консорциуме по созданию Сетевого университета СНГ. Тогда он был подписан ректорами 11 ведущих университетов стран Содружества.

"Сетевой университет СНГ - это равноправное сотрудничество высших учебных заведений Содружества в сфере высшего образования, осуществляемое в формате консорциума образовательных организаций. В настоящее время в консорциум входят 38 университетов из девяти стран СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины", - говорится в сообщении.

В Сетевом университете СНГ, по данным министерства, ведется подготовка по программам магистратуры: студент учится на очной основе один год в своем вузе и один год в вузе из другой страны, и по итогам обучения получает два диплома. В университете ведется подготовка по 31 направлению, в том числе юриспруденция, менеджмент, экономика, международные отношения, нефтегазовое дело, ядерная физика, строительство, радиотехника и так далее.