Прокуроры добились выплаты 14 млрд рублей долга по зарплате за первое полугодие 2019 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские прокуроры добились за первое полугодие этого года погашения задолженности по зарплате на 14 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"В первом полугодии погашена задолженность на 14 млрд рублей. Таким образом, удалось защитить права 254 тыс. граждан", - сказал он в эфире интернет-канала надзорного ведомства "Эфир".

При этом за первое полугодие 2018 года прокуроры добились погашения долга по зарплате на 10 млрд рублей, деньги были выплачены 294 тыс. человек. Суды удовлетворили более 111 тыс. исков и заявлений прокуроров на 3,5 млрд рублей. За полгода возбуждено 581 уголовное дело, 12 тыс. человек были привлечены к дисциплинарной ответственности и еще 13,5 тыс. лиц - к административной, осуждены более 250 человек. Кроме того, за первое полугодие суды прекратили уголовные дела в отношении 247 лиц.

В первом полугодии этого года прокуроры выявили 253 тыс. нарушений закона в сфере оплаты труда. В частности, речь идет о нарушениях выплат компенсационного и стимулирующего характера. Также в некоторых регионах работодатели выплачивают зарплату меньше минимальной суммы, установленной федеральным законом.

По словам Куренного, по данным Росстата, суммарная просроченная задолженность по зарплате 41 тыс. человек составила 2,6 млрд рублей. Вместе с тем размер фактической задолженности значительно превышает данные Росстата.