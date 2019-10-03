Полиция нашла троих подростков, сбежавших после школы в Новой Москве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полицейские нашли троих семиклассников, не вернувшихся 1 октября домой из школы в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники уголовного розыска менее чем за сутки нашли и вернули домой троих 13-летних подростков, пропавших в Новой Москве. В отношении несовершеннолетних противоправных действий совершено не было, их жизни и здоровью ничего не угрожало", - сказала Волк.

В среду в полицию обратились родители школьников и сообщили, что их дети после занятий не вернулись домой и перестали выходить на связь. Также, по их словам, двое ребят оставили записки, что намереваются уехать в другие города.

Полицейские разослали ориентировки, опросили соседей и друзей школьников, а также обследовали места их возможного пребывания. В результате было установлено, что подростки могут находиться в Можайском районе Московской области, где они и были найдены.