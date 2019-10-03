В Главгосэкспертизе сообщили, что отрицательные заключения чаще всего связаны со сметой

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Большая часть отрицательных заключений Главгосэкспертизы связана с замечаниями к сметной документации, меньшая относится к вопросам по технической части, сообщил в четверг ТАСС руководитель ФАУ "Главгосэкспертиза России" Игорь Манылов на международной конференции "Техническое регулирование в строительстве".

"В стране ни одного нет объекта, к которым бы не было замечаний по сметам. Но ничего в этом страшного нет, эксперты видят ошибки, дают замечания - они устраняются. А доля отрицательных заключений в целом колеблется по стране на уровне 10-20% - в зависимости от региона и видов объектов. По технической части [процент отрицательных заключений] меньше, по сметной - больше", - сказал Манылов.

По словам руководителя ведомства, доля отрицательных заявлений снижается. "Эта доля идет вниз с учетом принятых решений. Мы надеемся, что в 2020 году она вообще существенно упадет, потому что много недоразумений было из-за того, что была заморожена база для базисно-индексного метода", - уточнил он.

В конце мая правительство РФ выпустило постановление, которое вносит изменения в систему мониторинга цен на строительные ресурсы. В частности, оно устанавливает порядок расчета индексов цен на стройматериалы, который производит Главгосэкспертиза и раз в квартал публикует Минстрой. Эти индексы необходимы для составления актуальных сметных цен с применением базисно-индексного метода.

Четвертая международная конференция "Техническое регулирование в строительстве" собрала около 150 экспертов, занимающихся вопросами регулирования и надзора строительной отрасли, из России, Белоруссии и Азербайджана. Главными темами конференции стали "Техническое регулирование" и "Государственная экспертиза".