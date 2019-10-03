Первый том российско-белорусского туристического атласа выпустят к 75-летию Победы

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Выпуск первого тома совместного туристического атласа России и Белоруссии будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и подготовлен к 9 мая 2020 года. Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель Росреестра Виктория Абрамченко перед совместной коллегией с Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь в Казани.

"Вы знаете, что мы в следующем году отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, и мы вместе с коллегами из Белоруссии хотели бы приурочить подготовку этого атласа именно к этой знаменательной дате. Потому что первый том атласа связан с картографической иллюстрацией наиболее значимых военных битв и сражений, которые происходили в Великой Отечественной войне. Мы это обязательно подготовим к 9 мая [2020 года] - первый том", - сказала она.

Работа над атласом идет совместно с Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь. По словам руководителя комитета Андрея Гаева, созданием такого картографического произведения, как туристический атлас, ведомства двух стран хотят "внести свой вклад в увековечение Победы в Великой Отечественной войне".