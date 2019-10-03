В Башкирии создали Фонд развития гражданского общества

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании Фонда развития гражданского общества республики, который будет оказывать поддержку некоммерческим организациям. Бюджет фонда составит 140 млн рублей, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации региона.

"В целях государственной поддержки некоммерческих организаций Республики Башкортостан, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты, постановляю: создать некоммерческую организацию Фонд развития гражданского общества Республики Башкортостан. Установить, что учредителем фонда от имени Республики Башкортостан является управление делами главы Республики Башкортостан", - говорится в документе.

Устав фонда должен быть утвержден до 1 января 2020 года, попечительский совет формирует глава Башкирии.

Бюджет фонда будет образован перераспределением средств на 2020-2022 годы.

"В форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан на реализацию общественно значимых программ на конкурсной основе - 40 млн рублей ежегодно, в виде грантов главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества - 50 млн рублей ежегодно, в форме субсидий на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов республики - 50 млн рублей ежегодно", - говорится в указе.

Правительству Башкирии поручено определить имущество, передаваемое фонду, предложить его место размещения в Уфе и определить источники финансирования.