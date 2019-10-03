Путин поручил оказать всестороннюю помощь пожилым и инвалидам, пострадавшим от паводков

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил властям Амурской области, Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области организовать всестороннюю помощь в решении вызванных паводками проблем социально незащищенных групп граждан. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 17 сентября совещания о ликвидации последствий паводка на территории Дальневосточного федерального округа.

"Обеспечить информирование граждан, пострадавших в результате паводка, о местах оказания необходимой им помощи, порядке восстановления утраченных документов, праве на получение предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, - говорится в перечне поручений. - Организовать работу по оказанию всесторонней поддержки в решении проблем, вызванных чрезвычайной ситуацией, пожилым, одиноким гражданам, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья". Главам регионов президент порекомендовал посетить территории, пострадавшие от паводка, и провести прием пострадавших граждан.

Минстрою России предстоит обеспечить оказание помощи региональным органам власти в решении проблем пострадавших, а вице-премьеру - полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу - координировать совместную работу Минстроя, Минфина, Минтранса, Минпросвещения, Минтруда, Минсельхоза России и других федеральных и региональных органов власти на этом направлении.

Минстрою и Минэнерго России также поручено совместно с правительством Еврейской автономной области "принять исчерпывающие меры по обеспечению необходимыми запасами топлива, материалами для выполнения аварийно-восстановительных работ в целях прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов".