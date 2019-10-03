Центр грузинского языка и культуры откроется в Пятигорском госуниверситете

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Центр грузинского языка и культуры откроют в Пятигорском государственном университете. Открытие состоится в пятницу, оно приурочено к празднованию 80-летия вуза, сообщили в четверг в управлении имиджевой и информационной политики, связей с общественностью и организационных вопросов госуниверситета.

"В университете на протяжении ряда лет активно создается и развивается <...> сеть из 15 центров языков и культур, выполняющих образовательные, научно-практические и культурно-просветительские функции. Данный Центр грузинского языка и культуры будет уже шестнадцатым", - говорится в сообщении.

По данным управления, центр создается для организации партнерских связей с научными и культурными центрами Грузии и грузинских диаспор для разработки и реализации международных проектов и программ в учебной, научно-исследовательской и культурной областях. Кроме того, центр нужен для популяризации и изучения грузинского языка и культуры Грузии на всем Северном Кавказе.

Открытие центра пройдет в один из дней, когда в университете проводятся юбилейные мероприятия.

В настоящее время в ПГУ можно изучить 24 языка, в том числе восточные, закавказские, северокавказские, а также английский (британский и американский варианты), французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, польский, греческий, арабский, китайский, турецкий, иврит, японский, корейский, фарси, чешский, армянский, азербайджанский, грузинский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, осетинский, чеченский, и, конечно, русский, в том числе русский как иностранный.

Пятигорский государственный университет - единственный вуз страны, где функционирует отделение многоязычия, в рамках которого по специальной методике изучаются одновременно сразу 4 иностранных языка. С 2014 года университет, единственный из вузов Юга России, включен в государственную программу поддержки и продвижения русского языка в стране и за рубежом "Образование на русском" и является одним из двух российских вузов, наряду с Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина, которые в 2016-2017 годах получили право на реализацию проекта создания Центров русского языка и культуры "Институт Пушкина" в зарубежных вузах-партнерах - участниках международной партнерской сети.