Памфилова: система видеонаблюдения должна охватить до 90% участковых комиссий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что порядка 80-90% участковых избирательных комиссий (УИК) должны быть охвачены системой видеонаблюдения на выборах.

"Сейчас все больше регионов выступают инициаторами, уже в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) даже на региональных выборах в единый день голосования практически везде видеонаблюдение идет. По мере возможностей и финансовых ресурсов наблюдение на региональных кампаниях тоже есть сейчас и во многих участковых комиссиях", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

По ее словам, необходимо постепенно создать оптимальную систему видеонаблюдения для полного охвата УИК.

"Это тоже вопрос цифровизации всей страны, чтобы был интернет, чтобы была техническая возможность установления видеокамер даже в самых дальних участках. Там, где существуют наши комиссии, а они существуют иногда в очень специфичных условиях, например, мыс Шпицберген. Но по крайней мере 80-90% комиссий должны быть охвачены, мы к этому идем, что касается такого дистанционного наблюдения", - отметила глава ЦИК.

В единый день голосования 8 сентября камерами видеонаблюдения были оснащены 14,7 тыс. избирательных участков из 48,9 тыс. по всей России. Кроме того, дистанционное наблюдение присутствовало на более чем 1 тыс. территориальных избирательных комиссий.