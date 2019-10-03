Архангельские власти обеспечат важным препаратом пациента, больного рассеянным склерозом

АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Препарат "окрелизумаб" для лечения рассеянного склероза требуется только одному пациенту в Архангельской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, власти обеспечат больного данным лекарством в условиях стационара.

Ранее издание РБК сообщило, что в семи регионах, в том числе в Архангельской области, не состоялись закупки лекарственного препарата для терапии рассеянного склероза окрелизумаб. По информации издания, россияне, которые не смогли получить препарат, были вынуждены обратиться в суд.

"В настоящее время в обеспечении лекарственным препаратом "Окрелизумаб" нуждается один пациент, который будет обеспечен указанным препаратом в стационарных условиях в рамках исполнения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. Другие пациенты с подтвержденным диагнозом "первично-прогрессирующий рассеянный склероз", и нуждающиеся в лечении лекарственным препаратом окрелизумаб, на территории Архангельской области отсутствуют", - сказали в пресс-службе.

Препарат окрелизумаб для терапии первичной формы рассеянного склероза был внесен в перечень семи высокозатратных нозологий с лета 2019 года и включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2019 год.

Согласно инструкции по применению окрелизумаба, терапия этим препаратом должна проводиться в стационарных условиях, с обеспечением наблюдения со стороны медицинского персонала.