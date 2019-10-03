Двое школьников из Саранска пытались сбежать в Чернобыль после просмотра сериала

ТАСС, 3 октября. Правоохранители нашли в Саранске двух девятилетних мальчиков, пытавшихся уехать в Чернобыль. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД по Республике Мордовия.

"На поиски пропавших ребят был поднят весь личный состав управления МВД России по Саранску. Были опрошены родители, соседи, одноклассники мальчиков. В результате поисковых мероприятий несовершеннолетние были обнаружены в центральной части города. С собой у них были рюкзаки с вещами первой необходимости", - говорится в сообщении. Как пояснили школьники, они хотели поехать в Чернобыль, впечатлившись просмотром сериала.

Сообщение о пропаже двух мальчиков поступило в дежурную часть отдела полиции в Саранске накануне вечером. Позже правоохранители установили, что девятилетние одноклассники пришли домой после школы, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из мальчиков оставил записку, в которой сообщил, что уехал.

По информации ведомства, семьи, где воспитываются дети, благополучные. Теперь с мальчиками и их родителями работают инспекторы отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по Саранску.