Волонтеры из Ингушетии навестили в Москве госпитализированную после побоев девочку

МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Члены ассоциации ингушской молодежи вместе с сенатором от региона и представителями постпредства республики навестили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве избитую семилетнюю девочку из Ингушетии, которой в начале августа ампутировали руку. Об этом в своем аккаунте в Instagram написали активисты ассоциации.

"Мы навестили <...> [девочку] в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Вместе с постоянным представителем Ингушетии при президенте РФ Магомед-Баширом Мальсаговым и сенатором от республики Мухарбеком Барахоевым пообщались с Леонидом Рошалем, который рассказал о текущем состоянии девочки", - написали активисты.

Как сообщается, гости принесли девочке подарки - игрушки, раскраски, книги со сказками и сладости.

"Состояние девочки улучшается: она активная, веселая и озорная. <...> Маленькая Аиша смотрит на все с позитивом", - говорится в сообщении.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать. 7 августа врачи провели удаление омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. Она была задержана 4 июля. В отношении нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.