Центр госязыка Латвии попросил у мэра Даугавпилса объяснений за речь на русском

РИГА, 3 октября. /ТАСС/. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии обратился к мэру Даугавпилса Андрею Элксниньшу за разъяснениями в связи с его выступлением на русском языке во время фестиваля Dragon Boats в августе. Об этом ЦГЯ сообщил в четверг агентству LETA.

ЦГЯ ссылается на видеозапись фестиваля, проходившего 24 августа на озере Лиелие Стропи, на которой видно, как мэр обращается к гостям праздника на русском языке, несмотря на то, что конституция Латвии предусматривает, что латышский является официальным государственным языком. Также, указано в сообщении, согласно закону о самоуправлениях, рабочим языком муниципалитетов Латвии является латышский, а руководитель города, по мнению ЦГЯ, ради сплочения общества должен произносить речи по-латышски.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский считается иностранным. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.

ЦГЯ выступает за максимально широкое использование латышского языка в Латвии и не раз пытался наказать за нарушение Закона о госязыке также бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Так, в 2017 году ведомство оштрафовало столичного градоначальника на €50 за то, что тот использовал русский язык во время неформальной встречи со школьниками. В 2016 году ЦГЯ оштрафовал Ушакова на €140 за то, что Рижская дума предоставляет информацию горожанам в соцсетях на иностранных языках, в том числе на русском. В 2015 году ведомство начало проверку в связи с выступлением рижского градоначальника на русском языке во время праздничных мероприятий 9 мая у памятника Советским воинам-освободителям Риги, однако по ее итогам не обнаружило нарушений и не стало налагать штраф.