Власти Ненецкого АО выделят почти 100 млн рублей на ликвидацию свалок в 2020 году

ТАСС, 3 октября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) выделят 96,7 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в регионе в 2020 году. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации НАО.

"На 2020 год на эти цели планируется выделить 96,7 млн рублей. Средства предусмотрены для проведения работы в селах Великовисочное и Тельвиска, деревнях Лабожское, Тошвиска, Куя, а также в поселке Хонгурей", - говорится в сообщении.

С 2017 года в регионе выявлено 274 свалки. Деньги на их ликвидацию из бюджета НАО выделяются с того же года. Всего за это время ликвидировано 127 свалок. В 2019 году на эти цели потрачено 13,7 млн рублей, свалки убирали в селе Оксино, в деревнях Каменка, Осколково, Макарово и Волонга. "На сегодня в работе находится 80 свалок без учета поселка Амдерма, очистка которого будет произведена в рамках национального проекта "Экология". В 2020 году планируется ликвидировать не менее 20 свалок", - сказали ТАСС в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса администрации НАО.

С 1 января 2020 года к деятельности по обращению с ТКО по новой системе планируют приступить два региональных оператора - "Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию" и предприятие "Севержилкомсервис". Планируется, что в зону ответственности комбината войдет городская агломерация - Нарьян-Мар, поселки Искателей, Красное и село Тельвиска. В остальных населенных пунктах на территории Заполярного района будет работать "Севержилкомсервис".

НАО - один из 11 регионов, которые к сентябрю не вошли в реформу обращения с отходами. Региональный оператор по обращению с ТКО "ТрансДорПроект" в декабре 2018 года расторг соглашение с администрацией региона. Компания не смогла представить экономически обоснованный тариф и не выполнила своих обязательств. Одна из причин, почему региональный оператор не смог представить тариф, - отсутствие необходимой инфраструктуры на территории населенных пунктов НАО.