В МВД заявили, что не являются инициаторами снижения нештрафуемого лимита скорости

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вопрос о снижении ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч прорабатывается МВД и Министерством транспорта по поручению правительства РФ. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос агентства.

"Вопрос о снижении ненаказуемого порога нарушения скоростного режима до 10 км/ч рассматривался на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в конце 2018 года. Исполнителями по предоставлению предложений по внесению изменений в КоАП, устанавливающих административную ответственность за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 км/ч, были определены МВД России и Минтрансом России", - пояснил представитель МВД.

По его словам, оба министерства проинформировали правительство РФ о концептуальной поддержке необходимости внесения этих изменений, так как они отвечают цели - добиться нулевой смертности в результате ДТП, что заложено в стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы.

В МВД пояснили, что для введения этих изменений должен быть выполнен еще ряд условий, в том числе в целях максимальной защиты интересов участников дорожного движения. В связи с этим МВД России предложило провести собственникам дорог ревизию улично-дорожной сети для установления обоснованности ограничения скоростного режима. Также МВД выступило за возможность создания условий по увеличению скорости движения транспортных средств на отдельных участках дорог при условии разделения транспортных потоков и отсутствия очагов аварийности.

Кроме того, было указано "на целесообразность участия Госавтоинспекции в разработке и согласовании проектов организации дорожного движения", сказали в МВД.