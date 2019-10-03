В КЧР наградили более 50 лучших педагогов республики в преддверии Дня учителя

ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Более 50 лучших педагогов Карачаево-Черкесии (КЧР) получили награды от Минпросвещения РФ и властей регион в ходе торжественного мероприятия в преддверии Дня учителя, который в России отметят 5 октября, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

"Самая уважаемая и почетная профессия - это учитель, он был и остается для общества, для молодого поколения носителем знаний и культуры, о нем вспоминают с теплотой, любовью и несут эту память через всю жизнь. <...> Дорогие учителя, примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия, счастья", - сказал председатель правительства КЧР Аслан Озов на открытии церемонии награждения.

Более 50 учителей, преподавателей и воспитателей образовательных учреждений республики в преддверии профессионального праздника получили награды за достижения в педагогической деятельности. Так, грамоты и премии от Минпросвещения РФ получили признанные лучшими в 2019 году учитель английского языка школы №6 села Первомайское Радмила Дотдаева и учитель истории и обществознания школы №17 города Черкесск Лейла Чагова.

"Именно вы закладываете основу завтрашнего дня, именно вы формируете личность. Примите слова признательности за ваш большой ежедневный труд, за любовь и внимание к детям, за терпение и преданность профессии", - отметила министр образования и науки КЧР Инна Кравченко, обращаясь к педагогам.

В России День учителя отмечается 5 октября. В СССР этот праздник появился в середине 1960-х годов: по указу Президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года он отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года в России праздник отмечается ежегодно 5 октября согласно указу президента РФ от 3 октября 1994 года. Дата была установлена в связи с тем, что в том же году решением ЮНЕСКО был учрежден Международный день учителя 5 октября - профессиональный праздник всех работников сферы образования.