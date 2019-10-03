Москалькова отметила увеличение числа жалоб со стороны обвиняемых

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Количество жалоб обвиняемых, направленных уполномоченному по правам человека в России и касающихся нарушений права на защиту и презумпции невиновности, выросло в этом году по сравнению с прошедшим. Об этом в четверг сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая на всероссийской научно-практической конференции на тему "Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности".

"За первые 9 месяцев текущего года поступило 4549 подобных жалоб, в то время как за весь прошлый год их было 4127", - сказала Москалькова. Она уточнила, что большинство таких обращений "касаются вопросов ознакомления обвиняемых с материалами дела и нарушением презумпции невиновности".

"Чрезвычайно важна сегодняшняя тема для всего общества, для нашего государства, для каждого человека в отдельности", - отметила омбудсмен.