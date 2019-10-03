Самарский суд отменил региональные тарифы по обращению с отходами

САМАРА, 3 октября. /ТАСС/. Самарский областной суд отменил приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экостройресурс", посчитав его завышенным. Об этом в четверг сообщил депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев.

"Облсуд принял решение удовлетворить исковые заявления истцов и обязать министерство ЖКХ и департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области отменить действующие приказы об установлении тарифа на вывоз ТКО и разработать новые с учетом замечаний, сделанных судом. При этом суд не удовлетворил требования считать приказы недействующими с момента издания, а принял решение считать их недействующими с момента вступления в силу данного решения суда", - написал депутат.

С иском в суд обратились депутаты самарской губернской думы Александр Краснов, Михаил Матвеев, а также руководитель Ассоциации собственников жилья Самарской области Вера Романюк.

В декабре 2018 года был сформирован тариф на услуги регионального оператора. Согласно приказу регионального министерства энергетики и ЖКХ, введена плата за вывоз мусора в размере 589,16 рублей за куб. м.

В Самаре с 1 января 2019 года работает единый региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами компания "Экостройресурс". Жители региона неоднократно выражали недовольство его работой и сообщали в социальных сетях о завалах мусора в Самаре и Сызрани. Также жители оказались недовольны установленными тарифами на вывоз мусора, в результате чего проходили акции протеста и митинги с требованием скорректировать тарифы.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.