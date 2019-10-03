Школу на 720 мест открыли в чеченском городе Курчалой

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Трехэтажную школу на более чем 700 ученических мест открыли в городе Курчалой Чеченской Республики. Общая площадь застройки территории составила более 11 тыс. кв. метров.

"Сегодня мы открываем очередной объект в образовательной сфере - трехэтажную школу на 720 мест. Она оснащена всем необходимым оборудованием. Есть спортивный зал, библиотека, учебные корпуса, а также игровая зона", - сказал на открытии учреждения глава Курчалоевского района Хамзат Кадыров, добавив, что в городе также идет строительство дома культуры и еще одной школы на 360 мест.

Школа построена по региональной программе нацпроекта "Жилье и городская среда" с целью стимулирования развития жилищного строительства. В рамках этого проекта в республике с начала года построено четыре школы, детский сад, подъездные дороги и автомобильные площадки.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.