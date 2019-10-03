Депутаты призвали генсека НАТО оценить высказывание министра обороны Латвии об СС

РИГА, 3 октября. /ТАСС/. Фракция партии "Согласие" в Сейме (парламент) Латвии направила письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой дать оценку комплиментарных высказываний министра обороны Латвии Артиса Пабрикса в адрес латвийских легионеров "Ваффен СС". Об этом пресс-служба фракции сообщила в четверг.

"Если участники НАТО прославляют участников связанной с нацистской партией преступной организации, которая была основана для того, чтобы претворить в жизнь расистскую доктрину, то это свидетельствует о делегитимизации Североатлантического альянса", - говорится в письме, подписанном главой фракции Янисом Урбановичем.

"Учитывая, что большинство солдат латышского легиона были принудительно мобилизованы, МИД Латвии неоднократно подчеркивал, что их нельзя считать участниками преступной организации, - указано также в письме. - Однако своим публичным высказыванием министр обороны Пабрикс существенно меняет отношение к латышским легионерам, переводя их из жертв в герои".

На прошлой неделе министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал участников латышского легиона "Ваффен СС" гордостью народа и государства, а также призвал чтить их память. Посольство России в Латвии осудило героизацию легионеров подразделений СС членами правительства балтийской республики.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. 16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти этих эсэсовцев. Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.

После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.