{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ООН призвала мировое сообщество открыть двери вузов для беженцев

Сейчас лишь 3% вынужденно покинувших свою родину имеют доступ к высшему образованию

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало мировое сообщество расширить возможности поступления в вузы для лиц, вынужденно покинувших свою родину. В его докладе, опубликованном в четверг в Женеве, говорится, что сейчас лишь 3% из них имеют доступ к высшему образованию.

"Только 3% беженцев имеют доступ к высшему образованию", - указывает УВКБ, призывая "оказать крайне важную поддержку для расширения существующих программ и помочь [беженцам] обеспечить свое будущее". Как подчеркивают в УВКБ, доступ в вузы "может изменить жизнь" и "сформировать будущее" беженцам, пережившим вооруженные конфликты и вынужденное переселение в другую страну.

В УВКБ напоминают, что по сравнению с 2018 годом, когда в вузы мог поступить лишь 1% беженцев, в этом году ситуация улучшилась. В прошлом году 6866 молодых людей в 51 стране получили возможность пойти учиться в высшие учебные заведения, благодаря программе DAFI, действующей с 1992 года при поддержке УВКБ и правительства Германии. Управление Верховного комиссара рассчитывает, что и другие государства поддержат эту программу. В текущем году предполагается увеличить число стипендий студентам и открыть дорогу в вузы для более 8 тыс. молодых людей.

Северный Кавказ
Дагестанские студенты получат стипендии главы республики
Денежные средства получат обучающихся не только в регионе, но и за его пределами
Читать полностью