ООН призвала мировое сообщество открыть двери вузов для беженцев

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало мировое сообщество расширить возможности поступления в вузы для лиц, вынужденно покинувших свою родину. В его докладе, опубликованном в четверг в Женеве, говорится, что сейчас лишь 3% из них имеют доступ к высшему образованию.

"Только 3% беженцев имеют доступ к высшему образованию", - указывает УВКБ, призывая "оказать крайне важную поддержку для расширения существующих программ и помочь [беженцам] обеспечить свое будущее". Как подчеркивают в УВКБ, доступ в вузы "может изменить жизнь" и "сформировать будущее" беженцам, пережившим вооруженные конфликты и вынужденное переселение в другую страну.

В УВКБ напоминают, что по сравнению с 2018 годом, когда в вузы мог поступить лишь 1% беженцев, в этом году ситуация улучшилась. В прошлом году 6866 молодых людей в 51 стране получили возможность пойти учиться в высшие учебные заведения, благодаря программе DAFI, действующей с 1992 года при поддержке УВКБ и правительства Германии. Управление Верховного комиссара рассчитывает, что и другие государства поддержат эту программу. В текущем году предполагается увеличить число стипендий студентам и открыть дорогу в вузы для более 8 тыс. молодых людей.