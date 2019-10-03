Следующее заседание Совета генпрокуроров стран СНГ пройдет в Узбекистане осенью 2020 года

БИШКЕК, 3 октября. /ТАСС/. Тридцатое заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ состоится в Узбекистане с сентябре - ноябре следующего года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Киргизии.

"Решено провести очередное, юбилейное, 30-е заседание Координационного совета в Республике Узбекистан в сентябре - ноябре 2020 года", - говорится в сообщении. Пресс-служба добавляет, что это решение было принято на состоявшемся во вторник в Бишкеке 29-м заседании Совета.

Также сообщается, что руководители генпрокуратур стран Содружества подписали 20 решений Координационного совета, направленных на укрепление законности и правопорядка, усиление борьбы с преступностью на территории государств СНГ. Председателем Координационного совета на очередной срок был избран генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ был создан в декабре 1995 года, а с января 2000 года ему был придан статус межгосударственного органа Содружества. Его основными задачами являются организация и координация взаимодействия прокуратур государств - участников СНГ в области защиты прав и свобод человека, борьбе с преступностью и укреплении законности и правопорядка. Также Совет участвует в работе по сближению законодательства государств Содружества и созданию общего правового пространства.