ГП отметила необходимость межгосударственного документа по борьбе с киберпреступностью

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России отмечает необходимость создания межгосударственного документа по борьбе с киберпреступностью. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, об этом заявил начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов в четверг в Таллине на 18-й встрече генпрокуроров стран - участниц Совета государств Балтийского моря (СГБМ).

"Представитель надзорного ведомства России отметил отсутствие единого подхода при получении трансграничного доступа к электронным доказательствам, поскольку в каждом государстве имеется собственная внутренняя практика. Каждое государство в мире должно иметь возможность принять участие в разработке международного универсального документа, направленного на борьбу с киберпреступностью, и высказать свои замечания при его разработке, совместно определив допустимые правила международного взаимодействия", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также Завалунов подчеркнул, что любые организационные и практические меры, проводимые внутри одной страны, с учетом международного характера киберпреступлений могут быть максимально результативными только при наличии надлежащего механизма международно-правового сотрудничества.

В свою очередь замгенпрокурора РФ Алексей Захаров выразил надежду, что совместными усилиями удастся сделать новый шаг на пути укрепления взаимопонимания между государствами в очень сложной и исключительно важной области обеспечения информационной безопасности и противодействия преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий. Он подчеркнул, что реализация их предложений позволит повысить эффективность противодействия киберпреступности.

Совет государств Балтийского моря - международная организация, учрежденная 5-6 марта 1992 года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел стран Балтийского моря. В Совет вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония. В 1995 году к организации присоединилась Исландия. Несколько стран (Белоруссия, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, США, Украина и Франция) имеют в СГБМ статус наблюдателя.