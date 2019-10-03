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Трое судей Солнцевского суда ушли в отставку после представления председателя Мосгорсуда

Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова подали заявления об уходе в отставку по собственному желанию

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Судьи Солнцевского районного суда Москвы Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова ушли в отставку по собственному желанию после поступления представления председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой в связи с допущенной ими волокитой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Было представление председателя Мосгорсуда в связи с допущенной судьями волокитой, но они подали заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Заявления удовлетворены, полномочия прекращены", - сказала Солопова.

Отставка судей произошла в начале сентября. Судья Анна Егорова рассматривала дело о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту Внуково, где погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

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