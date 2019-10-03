В Пятигорске байкеры устроили школьникам мастер-класс и показали свою мототехнику

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Байкеры пригласили пятигорских школьников на мастер-класс, выставку мототехники и защитной экипировки, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Ребята увидели специальные мотоботинки, мотошлемы, байкерские наколенники, нарукавники и так называемую черепаху - защитный жилет. Кроме того, опытные мотоциклисты показали виртуозное управление железным конем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, байкеры рассказали школьникам о правилах поведения на проезжей части и необходимости использования светоотражающих элементов.

"Этот необычный урок прошел в рамках проекта "Неделя безопасности", - отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе краевого управления ГИБДД ТАСС сообщили, что в акции участвует мотосообщество "Фри - райдер". По словам собеседника агентства, подобные мастер-классы проходили в нескольких школах Пятигорска, а в пятницу пройдут в Лермонтово.

"Одно из обязательных правил для байк-клуба - наличие световозвращающих элементов в одежде, снаряжении и на самом транспорте. Автоинспекторы в ходе таких встреч показывают школьникам техническое оборудование патрульного авто, объясняют принцип действия прибора по измерению скорости, тонировки и алкотестера. Учащиеся задают вопросы и о традициях, и культуре вождения. Представители байк-клуба рассказали об истории изобретения мотоциклов, о самых дорогих моделях и знаменитых гонщиках", - говорится в сообщении УГИБДД.

До конца "Недели безопасности" аналогичные занятия с байкерскими клубами пройдут по всему Ставропольскому краю, отмечается в пресс-релизе.