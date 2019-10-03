Дагестанские студенты получат стипендии главы республики

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Дагестанские студенты, которые обучаются не только в регионе, но и в Москве и Санкт-Петербурге, получат стипендии главы республики. Об этом в четверг сообщается на сайте мэрии Махачкалы.

"64 дагестанских студента получат стипендии главы РД. Глава республики Дагестан Владимир Васильев подписал распоряжение о получении [стипендий] обучающихся не только в регионе, но и за его пределами. Отличившиеся учащиеся вузов получат свои денежные средства в течение года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, большинство студентов - 12 человек, которые получат стипендию, учатся в Дагестанском государственном университете (ДГУ). Также получат стипендию студенты Дагестанского государственного технического университета, Дагестанского государственного медуниверситета, Дагестанского государственного педагогического университета и студенты Дагестанского госуниверситета народного хозяйства.

"За пределами республики "лидеры" по количеству получателей стипендии Первый МГМУ им. И. М. Сеченова - пять студентов, МСМСУ (Московский государственный медико-стоматологический университет) - четыре, Финансовый университет при правительстве РФ - два [человека]", - уточнили в пресс-службе.