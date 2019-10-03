Посол РФ в Эстонии заявил о большом интересе к электронным визам РФ

ТАЛЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Жители Эстонии активно пользуются преимуществами введенного Россией с 1 октября упрощенного визового режима для посещения Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Об этом в четверг сказал посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"Пока все идет со знаком плюс: фиксируется немалое число лиц, желающих получить электронные визы", - заявил он газете Postimees.

"Я могу только надеяться на то, что с учетом ожидаемого возрастания потока туристов из стран ЕС, в том числе из Эстонии, имеет смысл подумать над обеспечением соответствующей инфраструктуры, - добавил посол. - Расширение сообщения могло бы касаться и самолетов, и автобусного, и железнодорожного транспорта".

Ранее на этой неделе член правления компании Lux Express Райт Реммель заявил, что пропускная способность пункта пересечения границы между Эстонией и Россией "Ивангород - Нарва" не позволяет существенно увеличить количество автобусных рейсов между странами после введение с 1 октября Россией упрощенного визового режима для посещения Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Однако позднее компания Lux Express заявила о введении дополнительного рейса до Санкт-Петербурга с 1 ноября, а компания Baltic Shuttle запустила два дополнительных рейса до города на Неве уже с 1 октября, сообщил портал ERR.

Ранее правительство РФ упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств, в том числе 38 европейских стран, через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 1 октября в регионах для иностранных туристов вводится электронная виза на восемь дней. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления.