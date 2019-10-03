Первокурсников из пострадавших районов Иркутской области переведут на бюджет до 15 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вопрос с переводом на бюджетную форму обучения студентов первых и вторых курсов из районов Иркутской области, пострадавших от паводка, будет решен до 15 октября. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

В конце августа Мутко поручил проработать вопрос перевода студентов вузов из зоны паводков с коммерческой на бюджетную основу обучения.

"До 15 октября я поставил задачу решить вопрос по переводу детей с платной на бесплатную [форму обучения]", - сказал он.

По словам Мутко, эта мера затронет 220 студентов, которые учатся на коммерческой основе на первых-вторых курсах вузов. "Сегодня мы нашли формулу, по которой будем это решать", - сказал он.