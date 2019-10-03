Поездки по региону стали доступны для инвалидов в Карелии благодаря новым автобусам

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 октября. /ТАСС/. Обновленный автобусный парк республиканских транспортных предприятий - "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-сервис" - позволит людям с инвалидностью беспрепятственно ездить на пригородных и межмуниципальных маршрутах. Все 33 автобуса, закупленные на средства регионального и федерального бюджетов, будут оборудованы устройствами для доступной среды, сообщил на заседании комиссии Заксобрания Карелии по вопросам развития транспорта в республике заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона Виталий Спиридонов.

"Люди с малой подвижностью будут иметь возможность пользоваться всеми маршрутами, включая пригородные и межмуниципальные, в полном объеме", - сказал заместитель министра регионального ведомства.

Как рассказал ТАСС замминистра, все новые автобусы будут иметь расширенный вход, транспорт оборудуют аппарелями для беспрепятственного заезда на коляске, табличками со шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих. В автобусах будет предусмотрено место для стоянки инвалидных колясок, а также оборудование для аудиооповещения пассажиров об остановках.

"Имеющийся сейчас подвижной парк [госпредприятий] очень старый - более чем 85 процентов автобусов имеют износ 100 процентов. Кроме того, автобусы не соответствовали никаким требованиям в плане доступности для людей с инвалидностью", - сказал Спиридонов.

На этой неделе в республику поступили первые восемь новых автобусов ПАЗ-Next, которые поставят на пригородные рейсы. Еще восемь автобусов придут в регион в октябре-ноябре 2019 года. Таким образом, будут израсходованы 98 млн рублей, выделенных из регионального бюджета. Средства, полученные Карелией из резервного фонда РФ, освоят до конца года.

"Сегодня будет объявлен аукцион на закупку автомобилей по федеральным деньгам, которые выделены из резервного фонда. <…> По федеральным деньгам мы приобретаем 17 автобусов, все эти автобусы зарезервированы производителями. Я встречался практически со всеми из них: они выражают уверенность, что до конца года весь объем заявок, который у нас стоит в конкурсе, будет исполнен. До конца года полностью 33 автобуса поступят в распоряжение наших государственных унитарных предприятий", - отметил Спиридонов.

Финансирование на новые автобусы

В начале августа правительство РФ выделило Минтрансу 97 млн рублей из резервного фонда для предоставления субсидии Республике Карелия на покупку 17 автобусов. До этого, в апреле 2019 года Заксобрание Карелии также одобрило изменения в бюджете на 98 млн рублей на 16 новых автобусов для республиканского предприятия "Карелавтотранс".