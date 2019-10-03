Антипиратский меморандум продлен до 31 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правообладатели и представители интернет-компаний - участники антипиратского меморандума продлили действие документа до 31 октября. Он будет продлен до конца года автоматически, если в Госдуму в октябре будет внесен пакет поправок к закону "Об информации", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскомнадзора.

"Меморандум продлен до 31 октября 2019 года. Если законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму не позднее 31 октября 2019 года, меморандум будет автоматически продлен до 31 декабря 2019 года", - сказал собеседник ТАСС.

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и IT-компании подготовили поправки в закон "Об информации", согласно которым поисковые системы будут обязаны подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их после появления в нем в течение шести часов. Согласно поправкам, правообладатели смогут выбирать компанию, одобренную Роскомнадзором, которая будет в их интересах вести реестр пиратских ссылок. После одобрения такой компании надзорным ведомством, как пишет издание, поисковики будут обязаны в течение 10 дней подключиться к реестру. При этом число реестров, по информации газеты, не будет ограничено.

Антипиратский меморандум предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения. Изначально меморандум, подписанный в ноябре 2018 года, действовал до 1 сентября 2019 года.