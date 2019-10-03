Профсоюз врачей возмущен попыткой Грудинина оспорить инвалидность экс-жены

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Профсоюз работников здравоохранения РФ считает, что попытка директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина оспорить инвалидность бывшей супруги связана с выигранным ею судебным процессом по разделу имущества. Председатель профсоюза, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Михаил Кузьменко призвал в этой связи прекратить без объективных оснований нападки на медицинских работников, говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Податель судебного иска Павел Грудин фактически ставит под сомнение компетентность, профессионализм, квалификацию медицинских работников института, на основании медицинских заключений которых была установлена инвалидность его супруги", - говорится в документе.

Кузьменко также отметил, что сегодня "стало модным" обвинять медиков в некомпетентности, и факт подачи судебных исков в отношении медорганизаций и специалистов не является новым.

"В данном случае повод для претензий, сокрытый в судебных имущественных последствиях, прослеживается слишком явно," - считает он. По его словам, пора прекратить нападки на медиков без объективных, достаточных на то оснований, подтвержденных компетентными специалистами. Это уже давно стало не только правовой, но и морально-этической проблемой.

В рамках иска суд наложил обеспечительный арест на акции ЗАО "Совхоз имени Ленина", принадлежащие бизнесмену. Грудинины развелись в июле 2018 года, они состояли в браке 37 лет. Акции совхоза Грудинин получил в этот период, а поскольку брачного контракта между супругами составлено не было, имущество подлежит разделу.