РПЦ готовит к изданию 34 учебника по образовательному стандарту духовных школ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) планирует издание 34 учебных пособий для бакалавриата духовных школ, которые составят полный корпус необходимых для духовного образования учебников, 22 из них уже проходят подготовку рукописи и научное редактирование. Об этом в четверг сообщил ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) и председатель Синодального отдела по внешним церковным связям РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) на актовом дне ОЦАД.

"Рабочая группа по выработке единого образовательного стандарта и оценке качества учебников для бакалавриата духовных школ совместно с учебным комитетом подготовила единый образовательный стандарт, который уже введен в действие во всех духовных школах РПЦ. Эта же группа занимается подготовкой новых учебных пособий. Работа ведется над 34 учебниками", - приводит его слова пресс-служба ОЦАД.

Он также отметил уникальность этого издательского проекта для церкви. "Данный проект - создание полного корпуса учебников для духовных семинарий, создание их "с нуля", в условиях, когда традиция духовного образования была прервана, не имеет аналогов в новейшей истории Русской церкви", - цитирует его пресс-служба.

По ее информации, в настоящий момент 22 книги проходят научное редактирование и подготовку рукописи. Это учебники по философии, Священному писанию Нового и Ветхого заветов, расколоведению, библейской археологии, педагогике, русской религиозной философии, православной аскетике, концепции современного естествознания, литургике, библеистике, церковному уставу. Кроме того, на этом этапе подготовки находятся учебники по истории поместных православных церквей, РПЦ и западных исповеданий, а также основному, догматическому и сравнительному богословию.

Для ряда пособий готовится авторский коллектив. Это учебники по теории и истории церковного искусства, пособия по русскому языку, риторике, истории России, сектоведению, всеобщей истории церкви в четырех томах, истории древней церкви и древнееврейскому языку.

Пресс-служба сообщила, что издательством "Познание" при ОЦАД в серии "Учебник бакалавра теологии" уже выпущено девять учебников для бакалавриата духовных школ Московского патриархата и студентов теологических факультетов: два тома "Четвероевангелия", "Гомилетика", "История нехристианских религий", "Патрология. Том 1", два тома антологии "Святые Отцы и учители Церкви", "Социальное служение Русской Православной Церкви" и "Хрестоматия по латинской христианской литературе".

ОЦАД - это высшее учебное заведение Московского патриархата, осуществляющее подготовку высококвалифицированных кадров для служения церкви в области науки, образования, администрирования и дипломатии. Решение о создании ОЦАД принял Священный синод РПЦ 31 марта 2009 года. 27 июля того же года был утвержден ее устав. Митрополит Волоколамский Иларион является ее ректором с момента создания.