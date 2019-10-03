В Вене начался форум для диалога между творческой молодежью России и Австрии

ВЕНА, 3 октября. /ТАСС/. Российско-австрийская творческая молодежная платформа открылась в Вене в четверг в рамках Года молодежных обменов Россия - Австрия. Мероприятие направлено на объединение молодых специалистов в сфере культуры, артистов и студентов творческих высших учебных заведений России и Австрии, а также налаживание обмена опытом, сообщили в посольстве России в Австрии.

Работа форума подразумевает организацию диалога для представителей творческой молодежи двух стран. Она включает обмен опытом в сфере музейного дела и музыки, библиотечный диалог, образование в сфере кино в России и Австрии. Кроме того, в рамках платформы организованы мастер-классы по актерскому мастерству от Российского государственного института сценических искусств и австрийского Театра молодежи.

"Российско-австрийский диалог в культурно-гуманитарной сфере развивается позитивно и динамично. Программа текущего перекрестного года наполнена тематически разнообразными мероприятиями, носит открытый характер и дополняется все новыми проектами, в том числе по линии субъектов Российской Федерации и федеральных земель Австрии. Активно развиваются школьные, студенческие и педагогические обмены, с начала года различные города Австрии посетило несколько делегаций российских средних и высших учебных заведений. Особо выделю тему языковых обменов, важности изучения языка страны - партнера и возможности прямого общения", - заявил на открытии форума посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По словам посла, по итогам Года молодежных обменов у участников будет возможность рассказать всем, как будет строиться будущее российско-австрийских отношений. "В этом и состояла основная идея нашего большого и важного совместного проекта", - подчеркнул Любинский.

"Сочинский диалог"

Как особо отметил посол, диалог молодежи получает свое измерение и в рамках набирающего обороты российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", учредительное заседание которого состоялось в мае 2019 года в Сочи. Второе полноформатное заседание форума намечено провести в Зальцбурге в августе 2020 года в привязке к столетию Зальцбургского музыкального фестиваля.

"Несомненно, будет востребован вклад молодежи и в следующий перекрестный Год литературы и театра Россия - Австрия 2020/21, программа которого сейчас активно формируется, в том числе с подключением регионов наших стран", - отметил Любинский.

Российскую делегацию на молодежной творческой платформе возглавила статс-секретарь - заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова. С австрийской стороны в мероприятиях участвовала руководитель секции по делам семьи и молодежи в Ведомстве федерального канцлера Бернадетт Хумер. Российско-австрийская молодежная творческая платформа проходит при поддержке Министерство культуры РФ и Министерства по делам женщин, семьи, молодежи и вопросам равноправия в Ведомстве федерального канцлера Австрии. Президент России Владимир Путин в июне 2018 года во время визита в Вену объявил, что Россия и Австрия решили провести 2019 год как Год молодежных обменов.