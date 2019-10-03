МВД хочет увеличить штатную численность органов внутренних дел

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. МВД России планирует увеличить штатную численность органов внутренних дел в связи с реализацией национальной программы развития Дальнего Востока. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре МВД.

"В целях реализации планируемой к утверждению национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года проектом указа предусматривается увеличение предельной штатной численности органов внутренних дел на 2414 единиц сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что расчет дополнительной штатной численности, необходимой для укрепления органов внутренних дел в Дальневосточном федеральном округе, произведен с учетом роста населения и образования городского округа "Циолковский", увеличения протяженности оборудованных дорог федерального, регионального и местного значения, а также сохранения стабильной криминальной ситуации.

"Проектом указа предлагается установить предельную штатную численность органов внутренних дел в количестве 897283 единиц, в том числе сотрудников - 749273, федеральных государственных гражданских служащих - 17197, работников - 130813", - сообщили в МВД.

Проект указа президента размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту бюджета на 2020 год, бюджет МВД России в следующем году может превысить 1 трлн рублей и станет самым большим среди всех силовых структур. Он будет сопоставим с бюджетом МВД 2016 года, до образования Росгвардии: тогда он также превышал 1 трлн рублей. В 2021 году на МВД предусмотрено средств в размере свыше 765,5 млрд рублей, в 2022-м - почти 790 млрд рублей.