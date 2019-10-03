Журналист ТАСС получил диплом победителя международного конкурса "Энергия пера"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Диплом лауреата самой престижной международной премии для журналистов, пишущих об энергетике, "Энергия пера" вручен руководителю научной редакции ТАСС Андрею Резниченко, а также еще двум лауреатам в четверг в Москве в рамках Лауреатской недели премии "Глобальная энергия".

Ассоциация "Глобальная энергия" подвела итоги международного медийного конкурса "Энергия пера" в конце августа. Лучшими работами признаны материалы трех журналистов: руководителя научной редакции ТАСС Андрея Резниченко, редактора нефтегазового портала Rigzone из США Мэттью Визи и бразильского корреспондента энергетического портала CanalEnergia Маурицио Годоя.

"Я с удивлением выяснил, что "Энергия пера" - возможно, единственная рожденная в России журналистская награда, обретшая широкую известность и популярность во всем мире. С не меньшим удивлением я узнал, что стал первым российским автором, отмеченным премией за последние восемь лет. Прежде всего это говорит о высокой конкуренции за награду, что не может не радовать. Особенно тех, кто победил в лауреатской гонке", - сказал Резниченко на церемонии вручения награды.

По его словам, при создании спецпроекта о способах применения радиационных технологий, за который вручена премия, стояла сложная задача - написать максимально просто, понятно и точно об атомной энергетике, о широчайших возможностях радиационных технологий.

"Конечно, любой настоящий, мощный текст - это на самом деле труд не одного человека. Поэтому как автор хотел бы поблагодарить департамент Коммуникаций госкорпорации "Росатом" и лично замдиректора департамента Андрея Иванова за обширную помощь и главное - поддерживающую меня веру в то, что мне под силу создать материал, которым будут пользоваться и специалисты, и простые читатели. А также хотел бы поблагодарить коллег из ТАСС, чьими усилиями слова превратились в мультимедийный проект", - добавил журналист.

Тайны радиационных технологий

Совместный спецпроект ТАСС и Росатома "Тайны радиационных технологий" рассказывает о возможностях, которые появились у человечества с открытием радиоактивности. В частности, о том, что досмотровые системы мест массового скопления людей созданы на основе свойств Х-лучей, с их же помощью возможно определить возраст произведений искусства и тем самым выявить подделки; о радиоизотопной обработке, которая способна вернуть к жизни раритетные книги; о ядерной медицине, позволяющей диагностировать и вылечить смертельные болезни.

Радиация, отмечается в материалах проекта, помогает бороться с опасными вирусами, без применения радиационных технологий невозможно представить существующие и перспективные мировые космические программы, с учетом развития технологий на Земле и в космосе, человечество не может обойтись без мирного применения радиационных технологий.

О конкурсе

"Энергия пера" - международный медийный конкурс, учрежденный ассоциацией "Глобальная энергия" в 2004 году. Ежегодно проект награждает журналистов, которые внесли значительный вклад в освещение и информационное сопровождение вопросов, решений и тенденций глобальной энергетики. В этом году материалы на конкурс были направлены из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке компаний "Газпром", "Сургутнефтегаз" и Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует международную молодежную программу.