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Прощание с Карелом Готтом пройдет 11 октября в Праге

Певец умер 1 октября на 81-м году жизни

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Прощание общественности с чешским певцом Карелом Готтом состоятся 11 октября. Об этом со ссылкой на вдову маэстро Ивану Готтову сообщило в четверг Чешское телевидение.

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Гроб с телом певца будет выставлен 11 октября с 08:00 до 22:00 во дворце Жофин, расположенном на Славянском острове в центре Праги. На следующий день, 12 октября, в соборе Святого Вита в Пражском граде состоится отпевание, на которое будет допущен лишь узкий круг приглашенных лиц. Затем, согласно христианской традиции, должны состояться похороны.

Семья согласилась с предложением правительства организовать похороны с государственными почестями. Специальный церемониал разрабатывается по инициативе премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Чешское правительство на экстренном заседании в среду одобрило организацию государственных похорон маэстро. Тогда же было принято решение объявить в день прощания с ним государственный траур.

Готт умер во вторник на 81-м году жизни.

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