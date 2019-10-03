В Северной Осетии установят бюст Коста Хетагурова

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Бюст писателя и живописца Коста Хетагурова установят в селе Чикола Ирафского района Северной Осетии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Одним из значимых мероприятий, приуроченных к 160-летию Коста Хетагурова, станет открытие накануне юбилея бюста основоположника осетинской литературы в селе Чикола Ирафского района. Это был единственный район республики, где до сих пор не было памятника великому сыну Осетии", - говорится в сообщении.

Автором бюста, выполненного из бетона и покрытого бронзой, является скульптор, заслуженный художник России Александр Аполлонов. Торжественное мероприятие планируется провести в канун 160-летия со дня рождения поэта до 15 октября.

Коста Хетагуров считается основоположником литературного осетинского языка, много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. В частности, его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".