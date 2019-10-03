СПЧ выступил в защиту обвиняемой в оправдании терроризма журналистки Прокопьевой

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил обращение прокурору Псковской области Сергею Белову, в котором выступил в защиту ведущей радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

Как отмечается в обращении, текст которого опубликован на официальном сайте Совета, постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов изучила текст выступления Прокопьевой и "не усмотрела в нем никаких признаков оправдания терроризма". По мнению комиссии, "текст псковской журналистки никак не может быть истолкован как "публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", а ее основная интенция состояла "в призыве к государству озаботиться искоренением причин и условий совершения" террористических актов.

"Совет полагает, что проблема причин и условий происхождения терроризма, формирования сознания террористов - одна из наиболее острых и обсуждаемых как в криминологической науке, так и в политической публицистике. В этом контексте заслуживает внимания и вопрос о наличии или отсутствии связи между проявлениями индивидуального террора и слабостью демократических институтов, недостатками системы правосудия", - указывается в заявлении СПЧ. Членам Совета представляется, что "именно эти сложные и неоднозначные для восприятия вопросы и пыталась затронуть псковская журналистка Светлана Прокопьева в своей авторской радиопрограмме".

Совет просит прокурора Псковской области "учесть соображения постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при изучении материалов данного уголовного дела и принятии по нему соответствующих процессуальных решений".

Как сообщил ранее ТАСС главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков, Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске" в октябре 2018 года, в результате которого погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей" за публикацию текстовой версии радиопрограммы.

20 сентября следователи предъявили Прокопьевой обвинение в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.