В горах Чечни открылся новый туристический объект Twin Towers

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Новый туристический объект с гостиницей, рестораном, беседками и экомаркетом открылся в Аргунском ущелье Чечни, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия. База, построенная за счет частных инвестиций, находится вблизи Ушкалойских башен.

"В проекте предусмотрены все удобства для тех, кто желает хорошо отдохнуть на природе. Постояльцы смогут познакомиться с бытом, традициями народа, для чего будут оказываться экскурсионные услуги и услуги проживания, питания. Здесь будет расположен эксклюзивный смотровой зал, выдолбленный в скале, который станет единственным на Северном Кавказе", - рассказал на церемонии открытия глава Итум-Калинского района республики Мовсар Алхастов.

Министр региона по туризму Муслим Байтазиев отметил, что объект построен на популярном туристическом маршруте и будет способствовать повышению привлекательности района для гостей. "Буквально в 15 км отсюда находится наш горнолыжный курорт, который также будет развиваться. Уверен, здесь будет много гостей, потенциал большой", - сказал Байтазиев.

Аргунское ущелье в Чечне является крупнейшим по протяженности на Кавказе, включает в себя более 600 памятников истории, культуры, археологии, архитектуры и природы, в том числе Ушкалойские башни-близнецы XI-XII века.

Число посетивших Чечню туристов за первое полугодие 2019 года выросло на 37% и составило почти 100 тыс. человек. В 2018 году в республике побывало около 150 тыс. туристов.