Волин высоко оценил готовность регионов четвертого этапа к переходу на цифровое ТВ

ПЕРМЬ, 3 октября. /ТАСС/. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин высоко оценил готовность 21 региона, которые 14 октября в четвертой волне перейдут с аналогового телевещания на цифровое. Об этом он рассказал журналистам на VI всероссийском форуме региональных СМИ, который проходит в Перми 3-4 октября.

"Готовность к переходу 21 региона, где проживает 39 млн человек, четвертого этапа мы оцениваем, как крайне высокую. <...> Мы абсолютно уверены в том, что к 14 октября у всех, кому необходимо и кто хочет, цифровое телевидение будет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

14 октября на цифровое ТВ перейдут жители Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Оренбургской, Саратовской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Севастополя, Забайкальского края, Республики Татарстан, Ингушетии, Алтая, Карелии, Крыма, Дагестана и Башкирии. Изначально планировалось, что третий этап цифровизации - в июне - затронет 57 регионов и станет последним. Однако в мае правительство РФ перенесло срок перехода на "цифру" для 21 субъекта РФ на октябрь.

Волин отметил, что потребность жителей указанных регионов в цифровых приставках в Минкомсвязи оценивали в 500-600 тыс. комплектов, на сегодняшний день, по его словам, продано около полумиллиона комплектов. Одной из проблем он назвал нехватку волонтеров, которые помогают людям настраивать цифровые приставки, в некоторых регионах, не уточнив в каких именно. "Мы увидели проблему с нехваткой волонтеров, буквально на прошлой неделе мы совершили объезд многих субъектов из 21 региона, где на месте решили проблемы, там, где их [волонтеров] не хватает принято решение об оперативном увеличении их количества. Ждем 14 число, все будет как всегда в ручном режиме, во все регионы выедут представители Минкомсвязи, ФАС, министерства промышленности и торговли, во всех регионах созданы региональные штабы, которые возглавляются не ниже, чем вице-губернаторами, все регионы переходят сегодня в ежедневный режим видеоконференцсвязи с главами районов. Мы традиционно ставим задачу знать каждую проблему, связанную с переходом на цифру поименно и поадресно, для того, чтобы она могла быть решена в течение 24 часов", - добавил замминистра.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

О форуме

Всероссийский форум "Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности" проходит 3-4 октября в шестой раз, Пермь принимает его впервые. В первом дне работы форума приняли участие более 350 человек, они обсуждали актуальные вопросы деятельности медиа в условиях цифровой экономики.