РПЦ планирует восстановить разрушенный во Вторую мировую храм в столице Филиппин

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) намерена восстановить разрушенный во время Второй мировой войны храм в честь Иверской иконы Божией Матери в Маниле. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Благодарю президента [Филиппин Родриго] Дутерте за приглашение клириков Русской православной церкви приехать на Филиппины <...> В настоящее время перед Русской православной церковью на Филиппинах стоят задачи возрождения исторически существовавшего в столице Филиппин Маниле храма в честь Иверской иконы Божией Матери, который был построен в конце 1930-х и разрушен американской авиабомбой в 1945-м, во время освобождения Филиппин Соединенными Штатами Америки, а также организации общин Русской церкви не только на острове Минданао, но и на других островах Филиппинского архипелага, особенно тех, которые наиболее активно посещаются нашими соотечественниками", - рассказал Легойда.

Ранее Дутерте на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что РПЦ могла бы направить своих представителей на Филиппины. По его словам, православие могло бы помешать распространению в стране идеологии террористов.

По словам Легойды, возрождение церковных контактов с Филиппинами началось после 2013 года, когда РПЦ приняла участие в оказании гуманитарной помощи жителям страны, пострадавшим от тайфуна "Иоланда". "С 2014 года клирики Московского патриархата начали регулярно посещать Филиппины. В первую очередь для организации миссионерской работы на острове Минданао. В 2019 году Филиппины с рабочим визитом посетил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в РПЦ придают большое значение миссии в Юго-Восточной Азии, в частности на Филиппинах. "Что подтверждают решения Священного синода об образовании патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии... и об образовании в его пределах Филиппинско-Вьетнамской, Таиландской, Корейской и Сингапурской епархий Русской православной церкви", - добавил Легойда.

Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре, в юрисдикцию которого входят Филиппины, был образован решением Священного синода РПЦ от 28 декабря 2018 года. Его возглавляет митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин).