Минпросвещения и Рособрнадзор в прямом эфире ответят на вопросы россиян

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Использование мобильных телефонов в школах, изменения в ЕГЭ, отношения учителя и ученика станут темами образовательного марафона, в котором примут участие замминистра просвещения Виктор Басюк, замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, а также победитель конкурса "Учитель года России - 2017" Илья Демаков. Серия прямых эфиров пройдет в пятницу, накануне Дня учителя на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Гости новой телестудии ТАСС ответят на вопросы россиян, посвященные самым актуальным проблемам и темам в сфере образования. Так, заминистра просвещения поговорит о мерах поддержки учителей, самых популярных школьных предметах и использовании гаджетов на уроках.

Замглавы Рособрнадзора расскажет о том, как будет оцениваться качество современного школьного образования и какие изменения ждет ЕГЭ.

Победитель конкурса "Учитель года России - 2017" поделится своим мнением о том, что отличает современную школу в России, с какими трудностями сталкиваются педагоги сегодня и как привлечь в профессию молодых преподавателей.