WSJ: власти США выступили против дополнительного шифрования данных в приложениях Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр намерен направить в компанию Facebook запрос о приостановке выполнения планов, предполагающих дополнительное шифрование информации в принадлежащих ей соцсетях и приложениях. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Барр подготовил открытое письмо в Facebook, которое также подписали исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн и представители Австралии и Великобритании. Послание, как ожидается, будет опубликовано в течение суток. В нем подчеркивается, что Facebook следует предложить какие-либо варианты, которые позволят правоохранительным органам в целях проведения расследований получать доступ к передаваемой через приложения компании информации.

В письме подчеркивается, что "компаниям нельзя позволять пользоваться безнаказанностью", когда дело касается жизни и безопасности детей. Как полагает Барр, "если у [главы Facebook Марка] Цукерберга есть заслуживающий доверия план по обеспечению безопасности более 2 млрд пользователей Facebook, пришло время рассказать, в чем он заключается".

Газета приводит комментарий официального представителя Facebook относительно данного письма. "Мы решительно выступаем против попыток правительства создать для себя секретные каналы с целью получения информации, поскольку это негативным образом скажется на сохранности личных данных людей по всему миру, а также их безопасности", - отметили в компании.

Цукерберг в марте заявил, что Facebook нацелена на развитие в своих приложениях и соцсетях функций, позволяющих обмениваться зашифрованными сообщениями, а также призванных обеспечить защиту личных данных. Он тогда отметил, что компания не планирует строить центры по хранению и обработке данных пользователей в государствах, где, как она считает, нарушают права человека.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.