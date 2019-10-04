Эксперты назвали причины и пути решения экологической и мусорной проблем на Байкале

Специалисты отметили необходимость регулировать растущий турпоток и создавать на побережье инфраструктуру, которая бы решила вопросы с мусором и сточными водами

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Ежегодно на берегах Байкала увеличиваются объемы мусора и сливаемых неочищенных сточных вод, но для защиты озера от растущей антропогенной нагрузки делается крайне мало, констатирует Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. По мнению опрошенных ТАСС экспертов в области охраны природы и представителей органов власти, для решения экологической проблемы необходимо регулировать стабильно растущий турпоток и создавать инфраструктуру, однако, если к организации турпотоков байкальские регионы уже приступают, то строительство мусоросортировочных комплексов, очистных сооружений и прочих объектов упирается в противоречия в законодательстве. Тонны отходов Байкал, включенный в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, является популярным направлением среди туристов, посещающих Иркутскую область, на побережье озера едут 90% из них. В 2018 году регион посетили 1,7 млн гостей. По данным областного агентства по туризму, ежегодно турпоток увеличивается на 3-4%. Становится популярным зимний отдых на Байкале, люди со всего мира едут посмотреть на прозрачный лед озера, известного как самое глубокое на планете и как самое чистое в России. Однако чистота Байкала и его берегов в последнее время вызывает все больше сомнений, особенно из-за большого количества мусора.

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"На Байкальской природной территории действует более 1200 несанкционированных свалок. В течение 2018-2019 годов органами власти субъектов, местного самоуправления ликвидировано более 200 свалок на общей площади более 300 га. Анализ состояния законности в сфере обращения с отходами свидетельствует о ежегодном увеличении объема образующегося мусора при низкой степени переработки", - сообщили ТАСС в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Вопиющим случаем загрязнения байкальского побережья стала история с турбазой "Песчанка", работники которой весь мусор спрессовывали в брикеты и закапывали в землю, а сточные воды сливали на почву. Ущерб природе оценен в сумму около 1,5 млн рублей, управление СК по Иркутской области в январе 2019 года возбудило уголовное дело в отношении руководства турбазы. Сточные и подсланевые воды - такая же глобальная проблема. Сейчас на Байкале работает всего одно экосудно, на которое владельцы других судов могут сдавать отходы. Оно является несамоходным и сильно удалено от северных районов озера. Во время навигации на него сдается около 700-800 тонн нефтесодержащих отходов и сточных вод, а значительная часть действующего флота на Байкале сбрасывает их в озеро. По оценкам экспертов, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод. Дефицит инфраструктуры В то же время прокуратура отмечает низкий процент выполнения природоохранных мероприятий, которые бы позволили снизить негативное влияние человека на окружающую среду, в том числе на экосистему озера. Слабо исполняется федеральная целевая программа (ФЦП) "Охрана озера Байкал".

"На реализацию 21 программного мероприятия в 2018 году предусматривалось финансирование в размере 1,8 млрд рублей, в том числе на ликвидацию накопленных отходов от деятельности ОАО "БЦБК" (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат), ОАО "Усольехимпром" на территории Иркутской области, из них освоено 236,3 млн рублей, возращено в федеральный бюджет 1,6 млрд рублей", - сообщает ведомство. Масштабных работ по проектированию и строительству полигонов для мусора или мусоросортировочных комплексов на Байкале не идет. Активнее всех уборкой мусора с байкальских берегов занимаются волонтеры, усилиями которых самые популярные места отдыха в последние годы стали заметно чище. Предприниматель и общественный активист Надежда Николаева каждый год проводит на Байкале массовые экологические акции, результатом которых стала, например, полная ликвидация свалок на острове Ольхон. Активистка также отмечает, что начинает меняться сознание туристов и жителей побережья Байкала, которые уже приучаются убирать за собой мусор. Однако, как выразилась женщина в беседе с ТАСС, "страшных картин" на берегах озера еще достаточно. В центральной экологической зоне Байкальской природной территории, по данным прокуратуры, работает всего 12 очистных сооружений, а при их эксплуатации допускаются многочисленные нарушения законов и санитарных нормативов. Очистных сооружений не хватает, а новые не строятся, хотя они и предусмотрены ФЦП и федеральным проектом "Сохранение озера Байкал" нацпроекта "Экология". Противоречия в законах Отсутствие на байкальском побережье инфраструктуры, которая бы решила вопросы с мусором и сточными водами, во многом является результатом несовершенства законодательства. Например, как отмечает депутат Государственной думы Михаил Щапов, тяжело продвигается реализация проекта по строительству в Улан-Удэ очистных сооружений, которые бы позволили увеличить степень очистки сточных вод, попадающих в реку Селенгу - основной приток Байкала. Причина в том, что приказ Минприроды РФ № 63 "Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал" предъявляет очень жесткие требования к степени очистки сточных вод. Они должны быть чище, чем вода в самом Байкале, поясняет депутат. "Строительство, а главное, содержание таких очистных будет стоить запредельных денег, которых просто нет в бюджетах. Аналогичная проблема с очистными в Слюдянке. Если их построить в соответствии с приказом № 63, то обслуживание будет стоить порядка 100 млн рублей в год. Муниципалитет не справится с такими затратами. В результате мы имеем парадоксальную ситуацию: казалось бы, правильные для сохранения озера требования Минприроды приводят к тому, что очистные не строятся, и нагрузка на Байкал растет", - сказал ТАСС Щапов. В природоохранном законодательстве есть парадоксальные моменты, когда, с одной стороны, оно требует защищать Байкал и ограничивает хозяйственную деятельность в центральной экологической зоне, с другой - эти ограничения запрещают строить там мусоросортировочные станции и прочую необходимую инфраструктуру. Об этом рассказала ТАСС председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Марина Григорьева. Попытки изменить законодательство, касающееся Байкала, сейчас предпринимаются. По словам Щапова, "идет масштабный анализ приказа № 63". "Стоит непростая задача: нормы приказа в любом случае должны работать на сохранение экологии озера, но позволять строить те же очистные. То есть новые требования не должны быть излишне жесткими, но и слишком сильно смягчать их тоже нельзя", - говорит депутат. Кроме того, Иркутский государственный университет по заказу аппарата Госдумы готовит концепцию усовершенствования федерального закона "Об охране озера Байкал", принятого в 1999 году, и о недостатках которого эксперты и экологи заявляли уже неоднократно. Как рассказал ТАСС Михаил Щапов, когда работа специалистов университета будет представлена, депутаты на основании выводов ученых смогут подготовить пакет законодательных инициатив, чтобы снять противоречия, которые сейчас есть в правовых нормах, связанных с Байкалом. Турпоток будут регулировать Как отмечает Марина Григорьева, спасти Байкал призваны и подписанная в сентябре 2019 года премьер-министром Дмитрием Медведевым стратегия развития туризма в России до 2035 года и мероприятия, которые еще предстоит разработать на основе поручений президента РФ Владимира Путина. Путин, как сообщила в середине сентября пресс-служба Кремля, поручил властям Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области принять меры для снижения негативного воздействия туризма на экосистему Байкала. Также глава государства поручил правительству РФ оценить соответствие нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов у берегов озера.

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