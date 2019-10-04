На Кубани перевыполнили план по курортному сбору на 2019 год

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края за девять месяцев 2019 года перевыполнили годовой план по курортному сбору более чем на 10%, собрав почти 170 млн рублей. Об этом рассказали ТАСС в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

"На 2019 год определен план поступлений от уплаты курортного сбора в объеме 150 млн рублей. На текущую дату в доход бюджета Краснодарского края поступило свыше 167 млн рублей", - сообщили в министерстве.

По данным властей, снизилось число отказов от оплаты сбора: с 16 июля (когда стартовал эксперимент) по 31 декабря 2018 года было получено 453 отказа, а с начала 2019-го - 240.

"В большинстве своем туристы, прибывающие на курорты нашего региона, спокойно и с пониманием относятся к "туристскому" сбору. К тому же, установленная нами сумма в размере 10 рублей невелика. Для примера, у наших соседей в Ставропольском и Алтайском краях он взимается в размере 50 рублей", - сказал ТАСС председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В эксперименте на Кубани принимают участие города-курорты Сочи, Анапа, Геленджик, город Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района: Джубгское, Небугское, Новомихайловское и Шепсинское. Власти Краснодарского края прорабатывают вопрос распространения курортного сбора на еще четыре популярных у туристов населенных пунктов: Ейское городское и Должанское сельское поселение Ейского района, Тенгинское сельское и Туапсинское городское поселение Туапсинского района.

В Ейске положительно относятся к возможности введения курортного сбора и уже подали заявку на участие в эксперименте, рассказал ТАСС замглавы города Андрей Скачедуб.

На что направят курортный сбор

Собранные средства должны быть направлены на развитие курортной инфраструктуры. Так, в 2018 году деньги направили на благоустройство территории Небугского сельского поселения Туапсинского района - там установили детскую игровую площадку, скамейки и урны. В Геленджике завершили первый этап благоустройства общественной территории по улице Садовая, а в Сочи установили туалетные модули, урны, конструкции для фотографирования жителей и туристов на набережных.

Объекты, на которые будут направлены средства сбора 2019 года, определили с помощью голосования в интернете. "На официальных сайтах органов местного самоуправления проведены общественные обсуждения перечня объектов курортной инфраструктуры. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, представлены и согласованы с Общественным советом по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием средств фонда развития курортной инфраструктуры", - пояснили ТАСС в министерстве.

В Геленджике решено отремонтировать светомузыкальный фонтан на набережной, а в Горячем Ключе планируют установить механические тренажеры и урны в парке 30-летия Победы. В Джубге благоустроят парковую зону на Советской улице, разместив там детскую игровую зону, скамейки и урны. Завершить все работы планируется до конца 2019 года, рассказали в министерстве.

Туристический поток

По данным властей, на территориях проведения эксперимента по курортному сбору наблюдается рост туристического потока. "В период с 1 июля по 31 декабря 2017 года территории проведения эксперимента в Краснодарском крае приняли более 11,303 млн туристов, в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года - свыше 11,842 млн туристов", - уточнили в министерстве.

В 2018 году регион принял 28% от всего внутреннего турпотока в России - более 17 млн отдыхающих, это рекордный показатель. Общий турпоток на курорты Краснодарского края с начала 2019 года до середины сентября превысил 14,3 млн человек, из них порядка 10,5 млн приехали на Кубань летом.

Об эксперименте

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры в курортных городах, где он введен.

В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В Алтайском крае аналогичный сбор действует в Белокурихе.