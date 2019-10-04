NYT: актер Джеймс Франко обвинен в сексуальных домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Две женщины обвинили американского актера Джеймса Франко и его партнеров по школе актерского мастерства в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По ее данным, иск был подан в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Две женщины Сара Титер-Каплан и Тони Гаал настаивают на том, что при поступлении в школу актерского мастерства Studio 4, директором и основателем которой является Франко, они подверглись сексуальным домогательствам со стороны самого 41-летнего актера и режиссера, а также его коллег по цеху.

Женщины отмечают, что Франко обещал им участие в готовящихся фильмах в обмен на участие в прослушиваниях и съемках, носящих сексуальный характер. При этом, как подчеркивает газета, фильмы, о которых говорил актер, выпущены не были. По словам истцов, действия актера и его напарников привели к тому, что в школе и за ее пределами установилась "атмосфера домогательств и сексуальной эксплуатации". Издание отмечает, что ранее в отношении Франко уже выдвигались обвинения схожего характера, в том числе со стороны самой Титер-Каплан.

Франко получил известность после выхода в 1999 году сериала "Хулиганы и ботаны" (Freaks and Geeks), в котором сыграл одну из главных ролей. Впоследствии снимался в основном в комедиях, также принял участие в супергеройской трилогии о человеке-пауке (2002, 2004, 2007) режиссера Сэма Рэйми.

За главную роль в картине "Джеймс Дин" (2001) режиссера Марка Райделла получил "Золотой глобус". Был номинирован на "Оскар" за роль в драме "127 часов" (127 Hours, 2010). Выступил режиссером, а также сыграл главную роль в фильме "Горе-творец" (The Disaster Artist, 2017), за которую в прошлом году получил свой второй "глобус".