В Забайкалье восстановили мосты, сгоревшие во время весенних пожаров

ЧИТА, 4 октября. /ТАСС/. В Забайкальском крае восстановили все сгоревшие в апреле мосты. Сооружения пострадали во время степных пожаров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб превысил 1 млрд рублей.

"В Забайкальском крае завершены ремонтно-восстановительные работы на трех мостах, которые были уничтожены или повреждены во время степных пожаров в апреле. Мосты открыты для движения транспорта. Подрядчики рекультивировали временные объездные дороги", - рассказали в Минстрое.

Речь идет о мостах на подъездах к селам Шара и Шаракан в Александрово-Заводском районе и Алеур в Нерчинском районе. Причиненный им ущерб превысил 8,5 млн рублей.